In una decisione storica re Carlo III ha autorizzato William e Kate a concedere il prestigioso titolo ai brand che forniscono da anni la casa reale britannica Ed è corsa alle candidature entro fine luglio

Una svolta epocale nel mondo delle royal warrant: re Carlo III ha autorizzato William e Kate a conferire questi prestigiosi titoli ai brand di loro scelta, aprendo le porte a una nuova era di riconoscimenti e partnership. Dopo anni di attese e limitazioni, la coppia reale potrà , dal 2026, valorizzare direttamente i marchi preferiti, un passo che segna un deciso cambiamento nel rapporto tra la monarchia e il mondo del lusso. Bianco e perle: il look...

L a principessa Diana non c’era riuscita. Pur sposando Carlo nel 1981, quando l’allora principe concedeva già da mesi i suoi Royal Warrant, Lady D. non ricevette vai dalla regina Elisabetta l’autorizzazione a scegliere i brand che le piacevano e di cui si serviva di più. Invece William e Kate non hanno dovuto aspettare e, grazie a una decisione storica del re, cominceranno ad assegnarli come coppia a partire dal 2026. Bianco e perle: il look luminoso di Kate Middleton al Garter Day X William e Kate assegneranno Royal Warrant il prossimo anno. Al momento re Carlo III e la regina Camilla sono gli unici grantor del prestigioso titolo Royal, un’antica tradizione volta a premiare tutti i brand che forniscono la casa reale inglese. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In una decisione storica, re Carlo III ha autorizzato William e Kate a concedere il prestigioso titolo ai brand che forniscono da anni la casa reale britannica. Ed è corsa alle candidature, entro fine luglio

