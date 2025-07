Innovazione vitivinicola a Pisa il vino novello del futuro è prodotto con l’azoto

L’innovazione nel mondo del vino continua a sorprendere, e Pisa si conferma protagonista di una rivoluzione sostenibile. Grazie a uno studio all’avanguardia dell’Università di Pisa, il vino novello del futuro nasce dall’utilizzo dell’azoto, sostituendo la tradizionale macerazione carbonica. Un passo avanti che unisce qualità, sicurezza e rispetto per l’ambiente, aprendo nuove prospettive per la viticoltura italiana e oltre. La rivoluzione è appena iniziata.

PISA – Il futuro del vino novello passa dall'innovazione sostenibile. Un recente studio dell' Università di Pisa, condotto nella cantina sperimentale di San Piero a Grado, apre una nuova strada nella vinificazione: al posto della classica macerazione carbonica, i ricercatori hanno sperimentato l'uso dell' azoto, ottenendo risultati promettenti sia in termini di qualità del vino che di sicurezza sul lavoro. I dati, pubblicati sulla rivista Food Chemistry, offrono una prospettiva concreta per una trasformazione ecologica del settore vitivinicolo. Un gas inerte per un vino più sicuro e sostenibile.