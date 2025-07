Ronnie Coleman ricoverato in ospedale | Ha una grave infezione del sangue Ecco come sta Mister Olympia

Ronnie Coleman, leggenda del bodybuilding e otto volte Mister Olympia, sta affrontando una battaglia difficile. Ricoverato in ospedale per una grave infezione del sangue, il suo corpo, simbolo di potenza e resistenza, mostra ancora tutta la sua forza interiore. La famiglia dell’atleta ha condiviso aggiornamenti sui social, rassicurando i fan. L’ex campione è stato...

Il suo corpo, un tempo simbolo di forza sovrumana, sta combattendo un’altra battaglia. Ronnie Coleman, leggenda del bodybuilding e otto volte vincitore del titolo di Mister Olympia, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. A dare la notizia è stata la sua famiglia con un post sui canali social dell’atleta, spiegando che il 61enne sta ricevendo cure per una seria infezione al flusso sanguigno (setticemia). L’ex campione è stato trasferito domenica 29 giugno in un a “struttura medica specializzata per ricevere le massime cure disponibili”. “Attualmente è in cura per un’infezione del sangue e rimane sotto stretto e intensivo controllo medico”, si legge nella nota della famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it