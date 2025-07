Auto bruciate e caos fino all’alba | Milano sotto choc

Milano si trasforma ogni notte in un campo di battaglia tra musica assordante, risse e auto incendiate, lasciando i residenti nella paura e nello sconforto. Piazza Angilberto, nel cuore di Corvetto, diventa il teatro di un degrado che si protrae fino all’alba, tra un senso di abbandono e la mancanza di interventi efficaci. Una situazione che richiede risposte immediate per restituire sicurezza e dignità alla città .

Musica ad alto volume fino alle prime luci dell'alba, risse a colpi di bottiglia e perfino macchine bruciate. Sono le folli notti di piazza Angilberto, zona Corvetto, dove i residenti esasperati raccontano di sentirsi abbandonati da quelle istituzioni che invece di tutelare il benessere del cittadino continuano a tollerare insicurezza e degrado. Ogni sera, fino a notte fonda, gruppi di sbandati e ubriachi diventano padroni assoluti del territorio senza che nessuno intervenga per impedirglielo. Tanto che un mese fa alcuni residenti al mattino hanno trovato le loro auto coperte di graffiti o date alle fiamme.

