Jonathan David alla Juventus già cresce l’hype al Fantacalcio | quanto spendere all’asta

Jonathan David alla Juventus sta facendo impazzire i tifosi e i fantallenatori: l'hype al Fantacalcio cresce a vista d’occhio! Ma quanto bisogna investire all’asta per assicurarsi questo attaccante canadese? Scopri i nostri consigli strategici e preparati a fare la mossa giusta per dominare la prossima stagione. La sfida è aperta: e tu, sei pronto a puntare su di lui?

L'attaccante canadese sta per approdare in Serie A e quindi al Fantacalcio: scopri i nostri consigli su come muoverti e quanto spendere all'asta (Ansa) – SerieANews.com La Juventus sta per mettere a segno un colpo super in vista della prossima stagione. Jonathan David è a un passo dal vestire la maglia bianconera e ad approdare in Serie A. Un nome che da tempo girava nell'orbita del campionato italiano, addirittura da anni, quando il Napoli lo aveva adocchiato come possibile sostituto di Victor Osimhen, già nell'estate post terzo scudetto.

