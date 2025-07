Inter-Fluminense non solo Mondiale per Club | un osservato speciale in campo | CMIT

L'eliminazione dalla competizione ha lasciato un segno profondo nel cuore nerazzurro, ma tra le ombre si distingue un avversario che ha catturato l'attenzione degli appassionati. In attesa di scoprire come la Serie A reagirà a queste sfide, il calcio internazionale si prepara a scrivere nuovi capitoli, dove ogni partita porta con sé emozioni e sorprese. Un momento di riflessione, ma anche di rinnovata passione per il bello del calcio.

L’eliminazione dalla competizione ha lasciato strascichi in casa nerazzurra, mentre un avversario si è messo in mostra e la Serie A osserva È terminata l’avventura delle squadre italiane al Mondiale per Clu b con la sconfitta di ieri sera della Juventus di Igor Tudor contro il Real Madrid di Xabi Alonso: decisiva la rete di Gonzalo Garcia nel secondo tempo. Bernal (LaPresse) – Calciomercato.it Prima dei bianconeri, è stato il turno dell’ Inter di Cristian Chivu, battuta dal Fluminense di Renato Portaluppi con il risultato di 2-0: un gol per tempo, all’inizio e alla fine della partita, hanno condannato i nerazzurri all’eliminazione agli ottavi di finale della competizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter-Fluminense, non solo Mondiale per Club: un osservato speciale in campo | CM.IT

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Inter fuori dal Mondiale per club, il Fluminense va ai quarti. Lautaro furioso: «Chi non vuole restare, vada via»

Mondiale club: Inter rientrata a Milano, ora squadra in vacanza - Dopo l'eliminazione al Mondiale per Club per mano del Fluminense, i nerazzurri sono atterrati poco dopo le 5. Riporta ansa.it

Mondiale per Club, l'Inter perde 2-0 contro il Fluminense: Chivu eliminato agli ottavi - Alle ore 21 al Bank of America Stadium di Charlotte vanno in scena gli ottavi di finale della competizione internazionale ... Secondo msn.com