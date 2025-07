Catania bimbo di Floridia di 4 mesi ricoverato con lesioni alla testa | reagisce alle cure

Un dramma scuote Floridia: un neonato di soli 4 mesi è stato urgentemente trasportato all’ospedale San Marco di Catania, dopo aver subito gravi lesioni alla testa. Le sue condizioni sono delicate, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda ha acceso i riflettori sulla tutela dei più piccoli, mentre le autorità indagano sulle cause di questa emergenza. Restate aggiornati con DayItalianews per scoprire gli sviluppi di questa triste vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ricovero urgente al San Marco di Catania, il neonato non è in pericolo di vita. CATANIA, 2 luglio. Un neonato di quattro mesi, originario di Floridia (Siracusa), è stato trasportato d’urgenza all’ ospedale San Marco di Catania con lesioni alla testa. Il piccolo è attualmente ricoverato nel reparto di Pediatria con prognosi riservata, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Trasferito d’urgenza dopo l’accesso al pronto soccorso. Il bimbo è arrivato ieri sera in codice rosso, dopo una prima visita al pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa. Le sue condizioni hanno richiesto un immediato trasferimento al nosocomio etneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, bimbo di Floridia di 4 mesi ricoverato con lesioni alla testa: reagisce alle cure

