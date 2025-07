Agguato con spranghe e coltello all' incontro chiarificatore dopo la lite sui social tra una 17enne e due gemelle 16enni

Una lite sui social tra una 17enne di Cittadella e due gemelle di Bassano del Grappa si è trasformata in un'agguato brutale, con spranghe e coltelli. Un episodio che scuote la comunità e evidenzia quanto possa essere pericoloso il mondo digitale. La violenza tra giovani, spesso scaturita da incomprensioni online, rischia di degenerare in tragedie. È fondamentale intervenire subito per prevenire simili incidenti e promuovere un dialogo più maturo e responsabile.

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)CITTADELLA (PADOVA) - Alcuni screzi via social tra una 17enne di Cittadella e due gemelle 16enni di Bassano hanno portato a una violenta aggressione tra giovani (tra cui.

