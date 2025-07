Omicidio Camboni un nuovo sopralluogo del RIS

Il mistero avvolge ancora la tragica morte di Stefania Camboni, e il prossimo 22 luglio il team del RIS tornerà sul luogo del delitto di Fregene. Questa volta, i carabinieri non analizzeranno semplicemente reperti già raccolti, ma verificheranno nuove ipotesi investigative emergenti, tra cui un coltello trovato successivamente. La speranza di fare luce sulla vicenda si riaccende, puntando a chiarire ogni dettaglio di un caso ancora avvolto nel mistero.

Fiumicino, 2 giugno 2025- Un nuovo sopralluogo dei carabinieri del RIS è stato fissato per il prossimo 22 luglio sul luogo in cui è stata uccisa Stefania Camboni, la donna di Fregene trovata morta in casa in circostanze ancora tutte da chiarire. Stavolta, però, non si tratta di analizzare i reperti già recuperati, ma di verificare sul campo una serie di ipotesi investigative emerse successivamente, dopo il ritrovamento di un coltello, di un cellulare e di alcuni indumenti insanguinati. Si stringe il cerchio attorno alla nuora, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, mentre il figlio della vittima resta indagato in posizione autonoma, più defilata.