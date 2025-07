Marvel Eyes of Wakanda | il primo spettacolare teaser trailer ci riporta nel mondo di Black Panther

Se sei un appassionato dell’universo Marvel e desideri immergerti ancora di più nel cuore pulsante di Wakanda, non puoi perderti il primo spettacolare teaser trailer di *Eyes of Wakanda*. Questa nuova serie animata promette di svelare i segreti millenari di una nazione leggendaria, portando i fan in un emozionante viaggio tra potere, storia e avventura. È tempo di riscoprire Black Panther come non l’abbiamo mai visto prima.

Marvel fa ritorno nel Wakanda con una nuova serie animata che esplorerà la storia millenaria di questa grande e fittizia nazione È tempo per i fan dei Marvel Studios di tornare nel mondo di Black Panther: lo studio ha diffuso in streaming il primo teaser trailer della prossima serie Disney+, Eyes of Wakanda, che ci dà un primo assaggio di ciò che accadrà nell'attesissima serie animata prodotta da Ryan Coogler. Il breve filmato offre agli spettatori uno sguardo ai grandi guerrieri della fittizia nazione africana nel corso della storia, guerrieri che i fan impareranno a conoscere seguendo l'eroe della serie, un guerriero Dora Milaje caduto in disgrazia e incaricato di recuperare gli artefatti rubati di Vibranium. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marvel, Eyes of Wakanda: il primo spettacolare teaser trailer ci riporta nel mondo di Black Panther

