Il carburante per temporali forti mare troppo caldo | Mediterraneo come a fine agosto rischio fenomeni estremi

Il Mediterraneo si riscalda a ritmo crescente, alimentando temporali intensi e condizioni meteorologiche estreme. Le alte temperature marittime, tipiche di fine agosto, si manifestano già in luglio, creando un “carburante” potente per fenomeni violenti. Questa situazione mette a rischio le coste e le popolazioni, richiedendo attenzione e preparazione. La domanda ora è: come possiamo affrontare questa sfida climatica che colpisce anche il nostro mare?

Firenze, 2 luglio 2025 – Il Mediterraneo è sempre più caldo. Da anni è in atto una vera e propria ondata di calore marino, come ci spiegano i meteorologi del consorzio Lamma. Un fenomeno che anche quest’estate si sta manifestando con forza: sul mar Tirreno le temperature attuali variano tra i 27 e i 28 gradi, quando la media stagionale dovrebbe essere intorno ai 23-24 gradi. «Un tempo, queste temperature si registravano solo a fine estate, tra fine agosto e settembre», spiegano dal Lamma. «Oggi invece siamo appena all’inizio di luglio e abbiamo già superato i livelli che un tempo segnavano il picco annuale». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il carburante per temporali forti, mare troppo caldo: Mediterraneo come a fine agosto, rischio fenomeni estremi

