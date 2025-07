Ecatombe di teste di serie a Wimbledon | record eguagliato tutti i big eliminati al primo turno

Un sorprendente eclat di eliminazioni precoci ha segnato il primo turno di Wimbledon, con 12 dei 32 teste di serie maschili e 10 delle principali tenniste femminili che hanno lasciato il torneo già alla prima sfida. Un vero e proprio record che evoca ricordi degli Australian Open e mette in discussione le gerarchie del tennis mondiale. È un inizio di torneo che promette emozioni e sorprese a non finire.

Una moria di teste di serie ha caratterizzato il primo turno di Wimbledon. Una vera e propria ecatombe ha animato l'avvio del terzo Slam della stagione: 12 dei migliori 32 giocatori del seeding maschile hanno salutato l'erba londinese con grande anticipo, non molto diversa la situazione nel tabellone femminile con ben dieci big cadute all'esordio sui sacri prati. Tra gli uomini si è eguagliato lo storico record risalente agli Australian Open 2004 per quanto concerne gli Slam, a dimostrazione dell'entità dei colpi di scena che hanno animato il lunedì e il martedì di uno dei tornei tennistici più iconici al mondo.

