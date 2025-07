Aya El Ouadnouni si allontana da casa il 27 giugno e sparisce nel nulla | ricerche in corso per ritrovare la 16enne

Una scomparsa inquietante scuote Conegliano: Aya El Ouadnouni, 16 anni, è scomparsa nel nulla dopo essersi allontanata da casa il 27 giugno. Le autorità sono impegnate nelle intensive ricerche per ritrovarla, mentre familiari e amici temono il peggio. La comunità spera in un lieto fine e chiede a chi abbia informazioni di farsi avanti: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

CONEGLIANO (TREVISO) - Aya El Ouadnouni, di 16 anni, si è allontanata da casa il 27 giugno ed è scomparsa nel nulla. La giovane, residente a Conegliano, è alta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Aya El Ouadnouni si allontana da casa il 27 giugno e sparisce nel nulla: ricerche in corso per ritrovare la 16enne

