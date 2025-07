Ponti e geopolitica: la missione di Salvini in Giappone e Cina rappresenta un ponte tra l’Italia e l’Asia, un’occasione unica di dialogo e collaborazione strategica. Dopo mesi di attesa, il viaggio del vicepresidente del Consiglio promette di rafforzare i legami economici e infrastrutturali, aprendo nuove prospettive per il nostro Paese nel contesto globale. La sua visita, culminata nel simbolico Ponte di Akashi, sottolinea l’importanza delle relazioni internazionali per il futuro dell’Italia.

La prossima settimana Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, volerà in Asia. Prima in Giappone, poi in Cina. La missione, annunciata a inizio anno, era inizialmente programmata per maggio. Salvini arriverà a Tokyo lunedì, dove rimarrà fino a martedì mattina per gli incontri istituzionali; poi si trasferirà a Osaka per partecipare all’Expo; infine, mercoledì visiterà il Ponte di Akashi, sullo stretto che porta lo stesso nome, il secondo ponte sospeso più lungo al mondo con i suoi 3.911 metri. L’opera è stata realizzata dall’impresa giapponese Ihi Corp, con cui il ministro è interessato ad avere contatti diretti, come rivelato dal Foglio, “tanto più adesso che il (suo) Ponte sullo Stretto di Messina è tornato d’attualità grazie all’espediente contabile che potrebbe permettere all’Italia di includere anche alcuni investimenti per le infrastrutture nel computo delle spese militari, così da raggiungere quel 5 per cento richiesto dalla Nato nel vertice dell’Aia”. 🔗 Leggi su Formiche.net