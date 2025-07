Napoli trattativa per Milinkovic-Savic in stallo | già pronto il piano B!

Il calciomercato del Napoli si scontra con un'impasse nella trattativa per Milinkovic-Savic, mettendo in allarme i tifosi. Con la possibilità di perdere terreno, la società azzurra ha già pronto un piano B strategico per assicurarsi un secondo portiere affidabile. In un mercato in continua evoluzione, la domanda rimane: chi sarà il prossimo colpo a rinforzare la rosa partenopea? Restate sintonizzati per tutte le novità!

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un secondo portiere affidabile da affiancare ad Alex Meret nella prossima stagione. La trattativa con il Torino per Vanja Milinkovic-Savic sembra essere ancora in una fase interlocutoria, e per questo la dirigenza azzurra ha iniziato a valutare delle alternative concrete nel caso in cui non . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - trattativa - milinkovic - savic

Napoli, due “sì” e un “no” (momentaneo) nella trattativa con David: la situazione | Primapagina - Il calciomercato è sempre ricco di sorprese, e la trattativa del Napoli per David non fa eccezione. Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione si complica con due "sì" e un "no" momentaneo.

Milinkovic-Savic al Napoli, tutto fermo: la richiesta di Cairo https://gazzettagranata.com/milinkovic-savic-al-napoli-tutto-fermo-la-richiesta-di-cairo… Il Toro insiste, il Napoli pure e così la trattativa per portare Vanja Milinkovic-Savic alla corte di Antonio Conte è in Vai su X

Sky – #Torino, la priorità resta #Ngonge: trattativa legata a #MilinkovicSavic https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Sky-%E2%80%93-Torino--la-priorita-resta-Ngonge--trattativa-legata-a-Milinkovic-Savic-140776.aspx #Calciomercato #Napoli Vai su Facebook

Sky - Milinkovic-Savic al Napoli, c'è un aggiornamento importante; MERCATO - Moretto: Milinkovic Savic-Napoli, stavano definendo i dettagli e alla fine non hanno chiuso, ecco il retroscena; Napoli, Milinkovic-Savic in arrivo: le cifre e i dettagli della trattativa.

SKY - Milinkovic-Savic, il Napoli vuole condizioni di pagamento diverse rispetto alla clausola - Le trattative con il Torino vanno avanti: gli azzurri vorrebbero affondare il colpo, ma cambi ... Lo riporta napolimagazine.com

Milinkovic-Savic, il Napoli vuole condizioni di pagamento diverse rispetto alla clausola - Savic: obiettivo cambiare i termini di pagamento previsti dalla clausola rescissoria ... Riporta gianlucadimarzio.com