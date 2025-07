Dal Barocco al Classico si parte con gli Spontini days il 17 luglio

Dal barocco al classico, gli Spontini Days prendono il via il 17 luglio, inaugurando il Festival Pergolesi Spontini. Un viaggio tra tradizioni, arte e sapori autentici in terre ricche di storia, tra Jesi, Maiolati Spontini e i suggestivi borghi della Vallesina. La 25ª edizione, intitolata “Viaggi e Miraggi”, promette di sorprendere con quattro percorsi dedicati a esplorare le meraviglie nascoste e i sogni che rendono unica questa regione. Un’occasione imperdibile per vivere cultura e scoperta.

Ogni anno il Festival Pergolesi Spontini è l'occasione per scoprire una terra fatta di ricchezze celate, dolci colline, grandi sapori e tradizioni intatte. Un'esperienza di turismo e cultura nei luoghi in cui sono nati i compositori Pergolesi e Spontini, tra Jesi, Maiolati Spontini e gli splendidi borghi della Vallesina. L'edizione 2025, la 25esima, si lascia trasportare quest'anno dal filo conduttore "Viaggi e Miraggi" su 4 percorsi pensati per diversi target di pubblico: i concerti "Dal Barocco al Classico", quelli "Dal Jazz ai confini del Pop", il percorso "Bimbi al Festival" per serate in famiglia, e "Non solo musica" con tanti appuntamenti di teatro-cabaret, gioco, vino, danza, circo contemporaneo, sacrum, narrazione, social opera.

