LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen Wimbledon 2025 in DIRETTA | piove a Londra quando giocano gli azzurri

Benvenuti alla nostra diretta live di Wimbledon 2025, dove il cielo londinese si presenta piovoso e freddo, ma l'emozione non si ferma! Gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono pronti a dare il massimo contro la coppia belga-uruguaiana Vliegen e Behar. Rimanete con noi e cliccate subito per aggiornamenti continui su questa sfida avvincente, in un torneo che promette sorprese e grandi emozioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:40 Piove e fa freddo a Londra, per la terza giornata di Wimbledon 2025: si partirĂ non appena Giove Pluvio vorrĂ con il doppio maschile d’esordio degli italiani! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del tabellone di doppio maschile che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI allopatica coppia composta dal belga Vliegen e dall’Uruguaiano Behar. Esprdio complesso quindi contro una delle prime coppie non accreditate di una delle 16 teste di serie. Come l’anno scorso gli azzurri non sono stati particolarmente fortunati in sede di sorteggio, nel 2024 beccarono infatti HeliovaaraPatten, al momento numeri 2 della race e campioni in carica qui e in Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025 in DIRETTA: piove a Londra, quando giocano gli azzurri

