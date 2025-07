Con i Maturandi 2025 Le parole il coraggio la memoria | il talk show di UCIIM Lombardia il 23 luglio

L'evento “Con i Maturandi 2025. Le parole, il coraggio, la memoria” si presenta come un'occasione unica per avvicinare i giovani ai valori della memoria civica e della giustizia, ispirandosi alla figura di Paolo Borsellino. Il talk show organizzato da UCIIM Lombardia il 23 luglio sarà un momento di riflessione e confronto, volto a rafforzare l’impegno civico tra le nuove generazioni. Un’opportunità per trasformare le parole in azioni concrete.

La traccia C1 della prova scritta di italiano degli Esami di Maturità 2025, incentrata sulla figura del giudice Paolo Borsellino, ha suscitato l’interesse di molti studenti e studentesse. A partire da questo stimolo, l’associazione UCIIM Lombardia ha promosso un evento nazionale per proseguire il confronto su temi legati alla memoria, alla giustizia e all’impegno civico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

