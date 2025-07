ISOLA DEI FAMOSI LA FINALE | ARRIVEDERCI O ADDIO PER IL REALITY DELL’HONDURAS?

L’attesa sta per terminare: mercoledì 2 luglio su Canale 5, si conclude l’avventura de “L’Isola dei Famosi” con una finale imperdibile. Condotta da Veronica Gentili, con Simona Ventura in studio e Pierpaolo Pretelli dall’Honduras, questa serata promette colpi di scena e decisioni decisive. Chi salirà sul gradino più alto del podio tra Cristina, Omar, Mario, Loredana, Teresanna e Jey? La risposta vi sorprenderà…

Mercoledì 2 luglio, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la finale de “ L’Isola dei Famosi ”, il reality condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Una puntata da non perdere ricca di momenti decisivi e colpi di scena: chi tra Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo si aggiudicherà la vittoria? I finalisti dovranno affrontare alcune prove individuali che li costringeranno ad andare oltre i propri limiti. Per ognuno di loro, inoltre, sono attese grandi sorprese e profonde emozioni, sottolinea la nota Mediaset. 🔗 Leggi su Bubinoblog