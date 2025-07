In Italia mancano 500 pediatri di famiglia | tre su quattro in Lombardia Piemonte e Veneto | L’analisi di Gimbe

In Italia, la carenza di pediatri di famiglia rappresenta una sfida crescente, con ben 500 specialisti mancanti e tre su quattro concentrati in Lombardia, Piemonte e Veneto. Nonostante il calo delle nascite, il bisogno di assistenza pediatrica si intensifica, e alcune zone già superano i mille assistiti per medico. Con le pensioni all’orizzonte, il rischio di un'ulteriore crisi nel settore è reale: è ora di agire per garantire un futuro sicuro ai nostri piccoli cittadini.

Nonostante le nascite calino, in Italia mancano i pediatri di famiglia. Ne servirebbero almeno 502 in più e la maggior parte delle carenze, ben 3 su 4, si concentra in tre grandi Regioni del Nord: Lombardia, Piemonte e Veneto. Questa stima arriva da Fondazione Gimbe, in una analisi che tiene conto anche della riduzione demografica. In alcune aree si supera il massimale di mille assistiti per pediatra mentre entro il 2028 ne andranno in pensione 2.598. Il pediatra di famiglia, o pediatra di libera scelta (Pls), è il medico preposto alla tutela della salute di bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 13 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Italia mancano 500 pediatri di famiglia: tre su quattro in Lombardia, Piemonte e Veneto | L’analisi di Gimbe

