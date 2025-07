Puglia nasce la ‘BatCam’ | ridotti i tempi di intervento per la questura di Barletta Andria Trani

In Puglia nasce BatCam, l’innovativa app sviluppata dalla Polizia di Stato di Bat per la provincia di Barletta, Andria e Trani. Questa tecnologia rivoluzionaria permette di mappare e geo-localizzare in tempo reale tutti gli impianti di videosorveglianza, ottimizzando la gestione e riducendo drasticamente i tempi di intervento delle forze dell’ordine. Un passo avanti verso una sicurezza più efficiente e moderna, pronta a fare la differenza sul territorio.

In Puglia, è stata presentata questa mattina dalla Polizia di Stato di Bat l ’applicazione “BatCam”, un’applicazione che consente la mappatura e la geo-localizzazione in tempo reale degli impianti di videosorveglianza presenti nell’intera provincia di Barletta Andria e Trani, garantendone nelle sedi istituzionali, una gestione manageriale, integrata ed ergonomica, e permettendo di ridurre i tempi di intervento di tutte le forze dell’ordine sul territorio rendendo più efficace l’attività investigativa della Polizia di Stato. L’obiettivo, spiega la questura, è quello di accorciare la tempistica di intervento a seguito della commissione di un reato, utilizzando nel più breve tempo possibile immagini registrate da videocamere pubbliche eo da impianti privati e, al contempo, fornire uno strumento efficace per meglio controllare il territorio con la futura implementazione delle telecamere stesse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Puglia, nasce la ‘BatCam’: ridotti i tempi di intervento per la questura di Barletta Andria Trani

