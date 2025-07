Neonata morta in culla i medici al processo | Aveva lividi La nonna | Giocattoli lanciati dal fratellino

Una tragedia incredibile scuote Santa Maria a Vico: la morte di Aurora Savino, neonato trovata senza vita tra lividi e giocattoli sparsi, ha aperto un processo che vede coinvolti i genitori e i medici del 118. La comunitĂ si interroga sulle cause di questa perdita e sui dettagli emergenti. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di una vicenda che ha sconvolto tutti.

Sentiti i medici del 118 al processo per la morte di Aurora Savino che vede imputati i genitori; la piccola trovata senza vita nella sua abitazione di Santa Maria a Vico (Caserta) nel 2023.

In questa notizia si parla di: medici - processo - neonata - morta

Neonata morta in culla: medici al processo, 'aveva lividi'. La nonna: "Colpa dei giocattolini lanciati dall'altro nipotino"

