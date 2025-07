Laporte Juventus nuove conferme sul difensore e non solo | ecco i tre nomi in lista per il reparto arretrato! Rivelazione

La Juventus si prepara a rivoluzionare il reparto difensivo, puntando su nomi di grande talento e prospettive future. Dopo l'acquisto di David, i bianconeri sono alla ricerca di rinforzi di qualità , tra cui il rinomato Laporte e altri profili che potrebbero fare la differenza. Ecco le ultime novità di mercato, che confermano l'ambizione di rafforzare la rosa e puntare in alto nella prossima stagione.

Laporte Juventus e non solo: i tre nomi per la difesa. Novità anche sul reparto arretrato dei bianconeri. La rivelazione di mercato dopo il super colpo David. Dopo il colpo David, con il sogno Osimhen sempre vivo, la dirigenza della Juventus pensa anche alla difesa. L'ex Manchester City Laporte ma non solo: ecco la rivelazione di Claudio Raimondi a Sport Mediaset. CALCIOMERCATO JUVENTUS – «Alla Juventus per la difesa piace molto Laporte, che vuole lasciare l'Al Nassr e l'Arabia Saudita. Piace anche Wesley del Flamengo e soprattutto Dodò della Fiorentina. Quindi la Juventus pensa anche di migliorare in difesa, pochi innesti ma di qualità ».

