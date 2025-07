Pinsoglio Juve siparietto con Di Gregorio dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club | gesto virale del portiere bianconero – FOTO

Dopo l'eliminazione dal Mondiale per club, la Juventus e i suoi protagonisti si sono ritrovati al centro di un siparietto virale. Carlo Pinsoglio, con il suo gesto spontaneo e sincero, ha catturato l’attenzione dei social: un momento che riflette il cuore e l’umorismo dei tifosi bianconeri. Scopriamo cosa ha fatto il portiere juventino dopo quella difficile serata contro il Real Madrid e il suo gesto che è già diventato un simbolo di resilienza.

Pinsoglio Juve, siparietto con Di Gregorio: il gesto del portiere bianconero. Cosa ha fatto dopo la sconfitta contro il Real Madrid al Mondiale – FOTO. Non è bastato un super Di Gregorio alla Juventus per avere la meglio del Real Madrid. I Blancos hanno sfondato il muro eretto dal portiere solo grazie al colpo di testa di Gonzalo Garcia. Dopo la sconfitta e l’eliminazione, Carlo Pinsoglio si è diretto verso l’ex Monza per rialzarlo subito ed incoraggiarlo dopo l’ottima prestazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) La Juventus è stata eliminata dal Mondiale per Club 2025 dopo una sconfitta nell’ottavo di finale contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com