‘Insieme e Vincenti’ | il progetto che unisce la ‘Cesare Ventura’ e la Star Games Benevento

Siamo lieti di annunciare un entusiasmante nuovo capitolo per il calcio beneventano: “Insieme e Vincente”, il progetto che unisce l’ASD Cesare Ventura e la Star Games Benevento, nasce dalla voglia di costruire un futuro più forte e condiviso. Questa partnership segna l’inizio di una collaborazione strategica volta a promuovere talento, crescita e passione nel mondo del calcio locale. Restate con noi, perché questo è solo l’inizio di qualcosa di grande.

Tempo di lettura: 2 minuti La tanto attesa fumata bianca è arrivata: l ’Asd Cesare Ventura e l’A sd Star Games Benevento annunciano ufficialmente con un comunicato alla stampa che è stata raggiunta l’intesa di partnership fra le due associazioni. Dopo settimane di indiscrezioni e di continui confronti fra i responsabili delle associazioni, nella giornata di ieri si è arrivati alla conclusione di rendere ufficiale la notizia. Siamo lieti di annunciare la partnership dal 1° luglio 2025 tra due storiche realtà calcistiche del nostro territorio. Questa unione segna un passo importante verso la creazione di una nuova identità sportiva più forte e competente, dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Insieme e Vincenti’: il progetto che unisce la ‘Cesare Ventura’ e la Star Games Benevento

In questa notizia si parla di: cesare - ventura - star - games

‘Star Games’ e ‘Cesare Ventura’ in partnership per il progetto ‘Insieme e vincenti’ - Siamo lieti di annunciare un nuovo capitolo nel mondo dello sport beneventano: l’Asd Cesare Ventura e l’Asd Star Games uniscono le forze in nome del progetto "Insieme e Vincenti".

Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi: "La verità è che avrei voluto dirgli di restare. Avrei potuto insistere, ma quattro anni sono tanti e non me la sono sentita. Avremmo voluto, sì, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine. Come moglie, cerco sempre di dare i Vai su Facebook

‘Star Games’ e ‘Cesare Ventura’ in partnership per il progetto ‘Insieme e vincenti’; PNRR a Benevento, l’opposizione: “Cantieri fermi, amministrazione inerte”; olmeri club Archivi.