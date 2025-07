Difetti silenziosi nel sistema immunitario dei bambini affetti da Saig

Scoperti i difetti nascosti nel sistema immunitario dei bambini affetti da sAIG, una grave malattia reumatologica che può danneggiare articolazioni e organi interni. Uno studio condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù rivela che, anche quando la malattia appare sotto controllo e senza sintomi, il sistema immunitario può ancora nascondere problemi invisibili. Questi risultati aprono nuove strade per diagnosi più tempestive e terapie più mirate, offrendo speranza alle famiglie coinvolte.

2 luglio 2025- Scoperti i difetti “silenziosi” del sistema immunitario dei bambini con artrite idiopatica giovanile sistemica (sAIG o malattia di Still), una rara e grave patologia reumatologica che può arrivare a colpire e distruggere le articolazioni e gli organi interni. Uno studio condotto dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù rivela che, anche quando la malattia sembra sotto controllo, senza sintomi, il sistema immunitario dei bambini colpiti non torna davvero alla normalità: l’infiammazione non è spenta, ma solo “silenziata”. Le nuove conoscenze emerse dalla ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Arthritis & Rheumatology, aprono la strada a strategie di monitoraggio più accurate e a terapie personalizzate, capaci di intervenire prima che la malattia si riattivi o evolva in complicanze gravi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

