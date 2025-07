Juventus | blindato Gatti il rilancio parte dalla difesa

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando su solidità e giovani talenti. Federico Gatti, pilastro difensivo, si appresta a firmare un rinnovo fino al 2030, simbolo di una strategia ambiziosa e lungimirante. Il rilancio della Vecchia Signora parte proprio dalla difesa, con Gatti come protagonista centrale. Una mossa che potrebbe fare la differenza nel futuro bianconero, consolidando le fondamenta di un progetto vincente.

Un pilastro per il futuro La Juventus sta costruendo le basi per una nuova era, e Federico Gatti è blindato al centro del progetto. Il difensore, come trapelato su X, è vicino a firmare un rinnovo che lo legherà al club fino al 2030, un segnale della fiducia che Igor L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: blindato Gatti, il rilancio parte dalla difesa

