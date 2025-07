Catania controlli straordinari contro il lavoro nero | sospese 6 aziende su 14 ispezionate

A Catania, i controlli straordinari contro il lavoro nero si sono intensificati, con sei aziende sospese su quattordici ispezionate. I Carabinieri del NIL stanno svolgendo un’operazione di grande impatto per tutelare i lavoratori e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa azione dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare le violazioni e promuovere un mercato del lavoro più trasparente e sicuro. Restate sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intensificati i controlli dei Carabinieri del NIL nel settore del lavoro. Controlli serrati contro il lavoro sommerso e le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: è questo l’obiettivo dell’operazione “ad alto impatto” condotta a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, con particolare attenzione alla provincia di Catania. Nella zona etnea, l’attività è stata svolta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), in collaborazione con i militari del Comando Provinciale dell’Arma di Catania. Oltre il 78% delle aziende irregolari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, controlli straordinari contro il lavoro nero: sospese 6 aziende su 14 ispezionate

In questa notizia si parla di: lavoro - controlli - catania - straordinari

Lavoro in nero e controlli sulla sicurezza: sospese due attivitĂ e maximulte nel Reggino - Dal 5 all'11 maggio, l'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria ha condotto un'indagine approfondita su lavoro nero e sicurezza, ispezionando diverse attivitĂ .

LEGIONE CARABINIERI SICILIA COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA COMUNICATO STAMPA Aci Castello (CT). Servizi straordinari dei Carabinieri per la sicurezza e la prevenzione dei reati. I Carabinieri della Compagnia di Acireale, con un articolato pia Vai su Facebook

Servizi straordinari dei Carabinieri per la sicurezza e la prevenzione dei reati; Controlli straordinari dei carabinieri contro l’immigrazione irregolare; Catania: controlli straordinari dei Carabinieri tra zona industriale e Nesima. Denunciato ristoratore e sequestri per violazioni al Codice della Strada.

Catania, blitz dei carabinieri del lavoro: 11 aziende su 14 irregolari, chiuse 6 attività per lavoro nero - Nel corso delle verifiche effettuate in 14 aziende della provincia etnea, 11 sono risultate irregolari e per 6 è scattata la sospensione dell’attività a causa della presenza di lavoratori in nero ... Da lasicilia.it

Siracusa, controlli straordinari in Borgata: identificate 75 persone e controllati 37 veicoli, sanzioni - Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, e al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato un servizio ... Secondo siracusanews.it