Incidente a Napoli dopo serata con gli amici | muore 24enne di Giugliano

Una serata di svago tra amici si trasforma in una tragedia a Napoli, lasciando sgomento tutta Giugliano. Pasquale Napolitano, giovane di soli 24 anni, ha perso la vita in un incidente stradale all’alba di domenica, sconvolgendo familiari e community. La sua scomparsa ci ricorda quanto fragile sia la vita e l’importanza della prudenza alla guida. Ricordiamo Pasquale con affetto e speranza di una maggiore consapevolezza sulle strade.

Lutto a Giugliano per la morte di Pasquale Napolitano, 24 anni appena. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto domenica, 29 giugno, all’alba, in via Terracina a Fuorigrotta.  Secondo quanto apprende Teleclubitalia, Pasquale era in auto con altri amici e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente a Napoli dopo serata con gli amici: muore 24enne di Giugliano

Fatal Accident in Giugliano - Drama in Giugliano, where a young man of just 22 years old died following a road accident that occurred at dawn between Saturday and Sunday night. Scrive ilmattino.it