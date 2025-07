Dal jazz al pop tutti i colori della musica al Pergolesi Spontini

Dal jazz al pop, i colori della musica si accendono al Pergolesi Spontini con il XXV Festival, un viaggio tra oltre 30 eventi che spaziano dai vibranti ritmi alle melodie più raffinate. Dal 17 luglio al 28 settembre, Jesi, Maiolati Spontini e i borghi della Vallesina diventano il palcoscenico di un’esperienza unica, ispirata dal tema “Viaggi e Miraggi”. Scopri come questa grande varietà artistica possa sorprendere e coinvolgere ogni pubblico. Un festival da non perdere per lasciarsi trasportare dalla magia dei suoni.

I tanti colori della musica sono i protagonisti del XXV Festival Pergolesi Spontini, in un cartellone di oltre 30 appuntamenti che, dal 17 luglio al 28 settembre, tra Jesi, Maiolati Spontini e i borghi della Vallesina, sorprende gli spettatori con una grande varietà di linguaggi e proposte. Intorno al filo conduttore 2025, dal titolo “Viaggi e Miraggi”, si dipanano i 4 percorsi dedicati a vari target di pubblico: “Dal barocco al classico”, “Dal jazz ai confini del pop”, “bimbi al festival” e “Non solo musica”. Tra jazz e pop è il concerto “Cartoon night” (19 luglio ore 21, Piazza Federico II a Jesi), nuova commissione del Festival Pergolesi Spontini in coproduzione con Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia e Mittelfest2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal jazz al pop, tutti i colori della musica al “Pergolesi Spontini”

