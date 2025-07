Ecco perché al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez c' era anche Sidney Sweeney

Durante il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, la presenza di Sidney Sweeney ha catturato l’attenzione dei media internazionali. La giovane attrice, 27 anni, è al centro di discussioni per un possibile ruolo in un nuovo progetto di Amazon MGM Studios: il film basato sul popolare videogioco “Split Fiction”. Un incontro tra star e innovazione che promette di portare l’intrattenimento a nuovi livelli.

