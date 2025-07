Lauren Sanchez Bezos il padovano Lorenzo Giacometti nella squadra Dolce e Gabbana che ha creato l' abito da sposa

Nel cuore di Tribano, un talentuoso artigiano padovano ha scolpito con passione e maestria l'abito da sposa di Lauren Sanchez, neo sposa di Jeff Bezos. La sua creatività si fonde con l'eleganza di Dolce & Gabbana, trasformando un sogno in realtà . Una testimonianza di come l’arte sartoriale italiana continui a incantare il mondo, un filo alla volta, creando capolavori senza tempo che resteranno impressi nella storia.

TRIBANO (PADOVA) - Mani e forbici tribanesi per l?abito da sposa di Lauren Sanchez, la neo moglie del miliardario fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con cui si è unita nei giorni scorsi a.

