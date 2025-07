Uomo morto investito dal treno a Monza travolto sui binari della stazione | sotto choc un testimone

Una drammatica scena si è consumata alla stazione di Monza, dove un uomo, apparentemente in stato di choc, è stato travolto da un treno sui binari. La dinamica ancora da chiarire lascia spazio a molte domande, mentre i soccorritori intervenuti cercano di gestire la terribile scoperta. Un episodio che scuote la comunità, spingendoci a riflettere sulla fragilità e le sfide della salute mentale.

Un uomo è morto travolto da un treno alla stazione ferroviaria di Monza, si sarebbe buttato sui binari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Uomo morto investito dal treno a Monza, travolto sui binari della stazione: sotto choc un testimone

