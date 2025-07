Accettare senza dirlo | come l’UE si prepara a digerire i dazi di Trump

In un clima di incertezza commerciale, l’Europa sembra adottare una strategia sottile: accettare senza clamore i dazi di Trump, preparandosi a digerirli con pazienza e astuzia. Questa mossa silenziosa potrebbe nascondere un gioco più complesso di negoziazioni e adattamenti, che potrebbe cambiare le regole del commercio globale. Ma cosa significa davvero questa accettazione tacita per il futuro delle relazioni transatlantiche?

La politica tariffaria di Donald Trump è ampiamente – e giustamente – criticata per essere confusa e contraddittoria. Ma anche il modo in cui i giornalisti la raccontano è spesso altrettanto sconcertante. Lunedì, Bloomberg ha riferito che l’UE sarebbe “disposta ad accettare” il dazio di base del 10% imposto dal presidente degli Stati Uniti sulla maggior parte delle esportazioni europee, a condizione che ottenga esenzioni su acciaio, alluminio e automobili. Washington dovrebbe anche impegnarsi a non imporre dazi su altri “settori chiave”, tra cui farmaceutica e semiconduttori, come parte di qualsiasi accordo commerciale, si legge nell’articolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accettare senza dirlo: come l’UE si prepara a digerire i dazi di Trump

