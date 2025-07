Si fa avanti l' uomo che ha trovato gli oggetti nel canale vicino Garlasco | Li ho utilizzati

Un nuovo sorprendente capitolo scuote il caso di Chiara Poggi a Garlasco: oggetti chiave, tra cui martello e attizzatoio, sono stati ritrovati in un canale vicino, grazie alla testimonianza di Mustafa Etarazi, un muratore egiziano. La scoperta ribalta le ipotesi e aggiunge un tassello fondamentale alla intricata vicenda giudiziaria. Ma cosa rivela davvero questa svolta?

L'ennesimo colpo di scena sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco era emerso negli scorsi giorni. Martello, attizzatoio, mazzetta e piccozza che si pensava rinvenuti nella roggia di Tromello, a pochi passi da una casa di famiglia delle gemelle Cappa, sono invece stati trovati e consegnati ai carabinieri da un nuovo supertestimone. Si tratta di un muratore egiziano, Mustafa Etarazi, che ha recuperato i reperti prima che il canale, anni fa, venisse dragato. Ed ecco le parole dell'uomo a Morning News, programma di Canale 5 condotto da Dario Maltese e Carolina Sardelli: “Quel giorno lì quando sono venuto qui, mi hanno chiamato i ragazzi e mi hanno detto ‘guarda che carabinieri sono sotto casa tua' e sono venuto correndo qui, ho visto che i vigili stavano pulendo, sono andato da loro ma ho chiesto a loro ‘ma cosa state facendo' e mi hanno detto ‘stiamo cercando qualcosa', io gli ho detto che quel canale l'ho già pulito io per due volte o tre volte quindi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Si fa avanti l'uomo che ha trovato gli oggetti nel canale vicino Garlasco: “Li ho utilizzati”

In questa notizia si parla di: canale - uomo - garlasco - avanti

Tragedia in Darsena, il corpo di un uomo visto galleggiare nel canale: si indaga sulle cause della morte - Tragedia in Darsena a Ravenna: martedì mattina, il corpo di un uomo è stato rinvenuto galleggiante nel canale Candiano.

Chiara Poggi aveva una relazione con un altro uomo di Garlasco? Se lo chiedono “Le Iene”, annunciando una testimonianza ovviamente esclusiva, come se la risposta fosse importante, come se non ci fossero genitori devastati, come se la vittima alla fine con Vai su Facebook

Garlasco, la controsvolta degli attrezzi “trovati” nel canale di Tromello: li ha consegnati un uomo del posto; Davide Barzan, chi è l'uomo 'indagato' da Le Iene e cosa c'entra con Pierina Paganelli; Garlasco, bomba di Francesco Marchetto sul testimone: Ha ritrattato perché minacciato da qualcuno in Procura.

Garlasco, parla il muratore che ha trovato gli attrezzi nel canale a Tromello: “Li ho usati per una grigliata” - Parla il manovale egiziano che nel 2018 ha trovato alcuni attrezzi in un canale a Tromello e qualche mese fa li ha consegnati agli inquirenti nell'abito ... Segnala fanpage.it

Garlasco, rivelazione choc: ecco chi ha davvero trovato gli oggetti nel canale di Tromello e quando - Caso Garlasco, attrezzi sospetti riemersi dal canale di Tromello: ecco chi li ha trovati. Si legge su tag24.it