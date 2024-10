LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 Corridori che in questi momenti stanno completando le operazioni al foglio firma. 10.20 Non è previsto maltempo, a differenza di ciò che abbiamo visto nelle gare precedenti, in terra lombarda. 10.18 Grandissima attesa per vedere Tadej Pogacar a caccia della quarta affermazione di fila nella Classica delle Foglie Morte, questa volta in maglia di campione del mondo. 10.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 118a edizione del Giro di Lombardia, l’ultima classica Monumento della stagione ciclistica. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 118a edizione del Giro di Lombardia, l’ultima classica Monumento della stagione ciclistica. La Classica delle Foglie Morte partirà da Bergamo per concludersi a Como dopo 255 km e quasi 5000 metri di disLIVEllo. Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: tutto pronto per il via Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 Corridori che in questi momenti stanno completando le operazioni al foglio firma. 10.20 Non è previsto maltempo, a differenza di ciò che abbiamo visto nelle gare precedenti, in terra lombarda. 10.18 Grandissima attesa per vedere Tadej Pogacar a caccia della quarta affermazione di fila nella Classica delle Foglie Morte, questa volta in maglia di campione del mondo. 10.15 Buongiorno e benvenuti alladella 118a edizione deldi, l’ultima classica Monumento della stagione ciclistica. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 118a edizione deldi, l’ultima classica Monumento della stagione ciclistica. La Classica delle Foglie Morte partirà da Bergamo per concludersi a Como dopo 255 km e quasi 5000 metri di disllo.

