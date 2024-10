Beterbiev-Bivol oggi in tv, Mondiale pesi mediomassimi 2024: orario, programma, streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) Artur Beterbiev contro Dmitry Bivol, in palio c’è il titolo Mondiale dei pesi mediomassimi nella sua versione unificata. Russo (sempre consideratosi ceceno) diventato canadese l’uno, russo rimasto tale l’altro, è a Riyadh che i due si confrontano dopo una lunga attesa che perdurava dalla scorsa estate. Si è tenuta ieri la cerimonia del peso, che ha fatto segnare per Beterbiev 79,4 kg e per Bivol 79,05 kg. Inevitabilmente numerosi i temi per un combattimento. Fondamentalmente si aspetta di vedere un campione unificato dai tempi di Roy Jones Jr., cioè da più di vent’anni, ed è utile notare che dall’era che comprende la WBO ancora uno scenario del genere deve verificarsi. Si deciderà tutto all’interno di un ring saudita. Guarda Beterbiev-Bivol su DAZN. Oasport.it - Beterbiev-Bivol oggi in tv, Mondiale pesi mediomassimi 2024: orario, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Arturcontro Dmitry, in palio c’è il titolodeinella sua versione unificata. Russo (sempre consideratosi ceceno) diventato canadese l’uno, russo rimasto tale l’altro, è a Riyadh che i due si confrontano dopo una lunga attesa che perdurava dalla scorsa estate. Si è tenuta ieri la cerimonia del peso, che ha fatto segnare per79,4 kg e per79,05 kg. Inevitabilmente numerosi i temi per un combattimento. Fondamentalmente si aspetta di vedere un campione unificato dai tempi di Roy Jones Jr., cioè da più di vent’anni, ed è utile notare che dall’era che comprende la WBO ancora uno scenario del genere deve verificarsi. Si deciderà tutto all’interno di un ring saudita. Guardasu DAZN.

Dove vedere in tv Bivol-Beterbiev - Mondiale pesi mediomassimi : orario - programma - streaming - Diretta streaming: DAZN in pay-per-view, oltre all’abbonamento è necessario pagare un ticket da 19,99 euro. Si preannuncia un confronto particolarmente intenso, equilibrato e appassionante. Jack Massey, Mondiale IBF pesi massimi leggeri Skye Nicolson vs. 00 circa Mondiale unificato pesi mediomassimi: Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol – Diretta streaming su DAZN In precedenza, a partire dalle ore ... (Oasport.it)

Boxe : Artur Beterbiev e Dmitry Bivol sul ring per il titolo mondiale dei mediomassimi unificato - Quanto a Bivol, invece, 23 vittorie di cui 11 ai punti e 12 per KO. A tal proposito, va rimarcato come per lui ormai da quasi 10 anni le salite sul ring si siano ridotte a una o al massimo due all’anno. L’ultima di esse è arrivata contro Callum Smith lo scorso 13 gennaio. Questo combattimento è di enorme importanza, devo concentrarmi solo su me stesso. (Oasport.it)

Boxe - come vedere Beterbiev – Bivol : data - orario - tv e streaming - Sabato 12 ottobre Artur Beterbiev e Dmitry Bivol daranno vita ad un supermatch dei pesi mediomassimi. L’incontro sarà trasmesso su Dazn in pay per view al prezzo di 19. Si tratta di una sfida tra imbattuti: Beterbiev ha 20 incontri vinti su venti, tutti prima del limite, mentre Bivol ha 23 match dalla sua parte: anche in questo caso tutti vinti, tredici dei quali per ko. (Sportface.it)