Sperlonga / Processo "Tiberio 2", non ammessa la costituzione parte civile del Comune (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sperlonga – Il Comune di Sperlonga resta escluso come parte civile nel Processo per l'inchiesta "Tiberio 2" che, promossa dai Carabinieri, accertò un tentativo di pilotare l'esito di alcuni appalti pubblici, soprattutto per la realizzazione della nuova scuola media "Tenente Alfredo D'Aspri". Non ha deluso le aspettative la nuova udienza del Processo, alle battute finali, L'articolo Sperlonga / Processo "Tiberio 2", non ammessa la costituzione parte civile del Comune Temporeale Quotidiano.

