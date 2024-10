Thesocialpost.it - Sassari, l’ex campionessa di nuoto Ann Lauwers muore a 59 anni per le conseguenze di un intervento

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Anndiin acque libere e istruttrice dimolto conosciuta in Sardegna, è morta a 59durante unchirurgico all’ospedale di Tempio Pausania. La donna, residente a Valledoria, era stata ricoverata per ridurre una frattura alla tibia, conseguenza di una caduta avvenuta una settimana prima mentre si trovava su un monopattino. Una caduta che sembrava banale ma si è rivelata tragica. A quanto pare, potrebbe essere stata fatale un’embolia polmonare massiva.Leggi anche: “Non ho perso la mia battaglia”. La lettera di Sammy Basso scritta per il suo funerale: il testo integrale La dinamica dell’incidente L’incidente risale a lunedì 7 ottobre. Ann, sportiva e attiva, non immaginava che quella frattura alla tibia sarebbe stata l’inizio di un dramma.