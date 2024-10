Perché nella crisi editoriale la stampa locale regge meglio di quella nazionale (Di venerdì 11 ottobre 2024) La pubblicazione dei dati Ads sulla stampa fornisce l’occasione per riprendere qualche considerazione sull’andamento dei quotidiani e sull’importanza dei mercati locali, facendo un confronto con l’ Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Perché nella crisi editoriale la stampa locale regge meglio di quella nazionale Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La pubblicazione dei dati Ads sullafornisce l’occasione per riprendere qualche considerazione sull’andamento dei quotidiani e sull’importanza dei mercati locali, facendo un confronto con l’ Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Melania Trump - nella sua autobiografia fresca di stampa - "Melania : A memoir" per la prima volta prende posizione pubblicamente in netto disaccordo con le idee del marito - In un solo altro punto, prima di parlare di aborto, ha dichiarato di essere in disaccordo con il marito su alcuni aspetti della politica sull’immigrazione, non da ultimo in quanto immigrata lei stessa. Melania Trump è una fervente sostenitrice del diritto delle donne al controllo del proprio corpo: «È fondamentale – scrive nel bel mezzo di una campagna in cui i diritti riproduttivi delle donne ... (Iodonna.it)

Minturno / Rifiuti - Stefanelli pensa ad un’Ato del Golfo e lo dice nella conferenza stampa sull’estate 2024 [VIDEO] - . MINTURNO – La nascita di un mini Ato per la gestione dei rifiuti ad esclusivo favore del territorio del sud pontino. Deve essere un player capace di provvedere autonomamente al servizio attraverso un proprio piano che favorisca soprattutto, tal riguardo, il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale per rispondere alle esigenze, sempre più onerose sul piano economico […] L'articolo ... (Temporeale.info)

Nella nostra stampa si nota un pervasivo umore anti arabo che rasenta l’odio - Non è solo mancanza di empatia verso le vittime libanesi dei due episodi recenti a Beirut; colpisce l’elusione e l’omissione di evidenza. Il Foglio si porta avanti con il lavoro e compila una prima lista di proscrizione degli amici di Hezbollah, partito islamista libanese che ha avuto evidentemente il torto, per loro, di aver liberato il proprio paese dall’occupazione israeliana e di non aver mai ... (Ilfattoquotidiano.it)