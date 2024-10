Milan, Pochettino: “Preoccupati per Pulisic. Gioca troppo, proteggiamolo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Pulisic è un grande Giocatore, un calciatore fantastico, uno dei migliori talenti offensivi al mondo, che credo contribuirà ora e in futuro a portare la squadra nel posto che vogliamo. Però nel Milan lui sta Giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto, e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo”. Così Mauricio Pochettino in conferenza alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Panama, a proposito dell’esterno del Milan. Sempre parlando di Pulisic, Pochettino ha spiegato che potrebbe non scendere in campo contro i Canaleros: “Vediamo, è arrivato un po’ stanco. Dobbiamo costruire un ottimo rapporto con il club e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma e felice. Vogliamo mettere in campo Giocatori freschi, con la possibilità di competere senza correre rischi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “è un grandetore, un calciatore fantastico, uno dei migliori talenti offensivi al mondo, che credo contribuirà ora e in futuro a portare la squadra nel posto che vogliamo. Però nellui stando ogni singola partita, ogni singolo minuto, e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo”. Così Mauricioin conferenza alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Panama, a proposito dell’esterno del. Sempre parlando diha spiegato che potrebbe non scendere in campo contro i Canaleros: “Vediamo, è arrivato un po’ stanco. Dobbiamo costruire un ottimo rapporto con il club e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma e felice. Vogliamo mettere in campotori freschi, con la possibilità di competere senza correre rischi.

