Libano, Tajani “I soldati italiani non si toccano” (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “I soldati italiani non si toccano. Abbiamo protestato vivacemente con il governo israeliano, l’ho fatto io, l’ha fatto il ministro Crosetto. E’ inaccettabile quello che è accaduto. I soldati italiani non sono terroristi, non sono Hezbollah, sono donne e uomini che lavorano per la pace in Medio Oriente”. Lo dice al Tg1 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito alla missione Unifil in Libano.A Israele “ha già risposto l’Onu”, ha chiarito Tajani, la missione “non si sposta da lì”.“Noi abbiamo una soluzione – ha detto ancora il ministro -: un primo cuscinetto governato dall’Unifil che occupi con lo spazio tra il confine con Israele e il fiume, dietro al fiume l’esercito regolare libanese e poi gli Hezbollah. Questo è il modo migliore per impedire che ci siano scontri tra esercito israeliano e Hezbollah”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Inon si. Abbiamo protestato vivacemente con il governo israeliano, l’ho fatto io, l’ha fatto il ministro Crosetto. E’ inaccettabile quello che è accaduto. Inon sono terroristi, non sono Hezbollah, sono donne e uomini che lavorano per la pace in Medio Oriente”. Lo dice al Tg1 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in merito alla missione Unifil in.A Israele “ha già risposto l’Onu”, ha chiarito, la missione “non si sposta da lì”.“Noi abbiamo una soluzione – ha detto ancora il ministro -: un primo cuscinetto governato dall’Unifil che occupi con lo spazio tra il confine con Israele e il fiume, dietro al fiume l’esercito regolare libanese e poi gli Hezbollah. Questo è il modo migliore per impedire che ci siano scontri tra esercito israeliano e Hezbollah”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - Tajani : “I soldati italiani non si toccano” - Le tensioni in Libano, al centro delle preoccupazioni del governo. Gli interventi, oggi, dei ministri Tajani e Crosetto. Servizio di Augusto Cantelmi The post Libano, Tajani: “I soldati italiani non si toccano” first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Tajani a Israele : “I soldati italiani non si toccano” - Aggiornamento ore 12. Tajani ha aggiunto: “Hanno fatto il loro dovere. “Noi siamo amici di Israele ma questo – ha messo in chiaro – non deve trasformarsi nella possibilità di mettere a repentaglio la vita dei nostri militari che sono lì per portare la pace non per fare la guerra”. Aggiornamento ore 9. (Italiasera.it)

Libano - Tajani : “Soldati italiani non si toccano - non sono Hezbollah” - Continuiamo a mantenere ferma la nostra posizione di condanna per quanto accaduto. “Non sono Hezbollah i nostri soldati, ma sono portatori di pace. ”, aggiunge il numero uno della Farnesina. Ribadisco: i soldati italiani non si toccano”. “E’ inaccettabile quanto accaduto con gli attacchi alle basi Unifil. (Lapresse.it)