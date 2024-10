Calcio: Lazio. Razzismo, da Uefa multa e curva Nord chiusa per 1 gara (Di venerdì 11 ottobre 2024) Applicata la sanzione che era stata inflitta con la condizionale a dicembre NYON (SVIZZERA) - La Commissione d'appello della Uefa, in merito alla gara di Europa League col Nizza, ha sanzionato la Lazio per il comportamento razzista dei suoi tifosi. La chiusura della curva Nord per una partita (setto Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Lazio. Razzismo, da Uefa multa e curva Nord chiusa per 1 gara Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Applicata la sanzione che era stata inflitta con la condizionale a dicembre NYON (SVIZZERA) - La Commissione d'appello della, in merito alladi Europa League col Nizza, ha sanzionato laper il comportamento razzista dei suoi tifosi. La chiusura dellaper una partita (setto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Razzismo - Uefa : curva Lazio chiusa un turno e multa di 45 mila euro - La Federcalcio continentale ha deciso di dare seguito alla sanzione già comminata lo scorso 13 dicembre 2023 e poi sospesa per un periodo di prova di un anno. Gallen per intemperanza dei propri tifosi. Il club romano dovrà anche pagare una multa di 45mila euro. . The post Razzismo, Uefa: curva Lazio chiusa un turno e multa di 45 mila euro appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Lazio - rischio stangata in UEFA : ecco quali gare può saltare l'olandese - Potrebbe costare molto caro a Tijjani Noslin il rosso rimediato mercoledì scorso contro la Dinamo Kiev. Dopo pochi minuti da suo ingresso in... (Calciomercato.com)

Lazio - Castrovilli chiarisce : "Esclusione dalla lista Uefa concordata con la società " - Ha generato parecchi malumori tra i tifosi la scelta della Lazio di escludere Gaetano Castrovilli dalla lista UEFA. Il centrocampista biancoceleste,... (Calciomercato.com)