Norvegia, Haaland a quota 34 gol: è il miglior marcatore della storia della Nazionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Erling Haaland sigla una doppietta nella bella serata della Norvegia che batte la Slovenia nella Lega B di Nations League 2024/2025. Ma oltre alla testa della classifica del girone C, l’attaccante festeggia ancora un altro record, l’ennesimo. I gol con la maglia della Nazionale, con i due di questa sera, diventano infatti 34, superando una leggenda del calcio norvegese, ovvero Jørgen Juve. Dopo 92 anni cade il primato e dopo solamente 34 presenze del centravanti del City con la Nazionale. Norvegia, Haaland a quota 34 gol: è il miglior marcatore della storia della Nazionale SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Erlingsigla una doppietta nella bella seratache batte la Slovenia nella Lega B di Nations League 2024/2025. Ma oltre alla testaclassifica del girone C, l’attaccante festeggia ancora un altro record, l’ennesimo. I gol con la maglia, con i due di questa sera, diventano infatti 34, superando una leggenda del calcio norvegese, ovvero Jørgen Juve. Dopo 92 anni cade il primato e dopo solamente 34 presenze del centravanti del City con la34 gol: è ilSportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League : la Francia non sbaglia - Haaland regala tre punti alla Norvegia - Gara, e vittoria, sul velluto per la Slovenia. Da qui in poi cresce la Francia, che aggredisce il Belgio e domina. L'Italia gestisce il possesso negli ultimi minuti e porta a casa i tre punti. Al 90' Abu Fani quasi dal nulla riapre i giochi con un gran destro nell'angolino figlio della spizzata di testa di Shlomo, lasciato troppo libero da una disattenta difesa azzurra su un calcio di punizione. (Sport.quotidiano.net)

Francia e Italia vincono - gol di Haaland nella vittoria della Norvegia - . Segnare gol da urlo sotto la pioggia @harrywilson_ #LegadelleNazioni | #InsiemePiùForti foto. com/Qurbvfm1x4 — Galles Slider Slideshow (@Cymru) 9 settembre 2024 Turchia-Islanda: tripletta di Akturkoglu Kerem Akturkoglu ha segnato una tripletta e i padroni di casa hanno raggiunto con stile i quattro punti con una vittoria per 3-1 contro l’Islanda a Smirne. (Justcalcio.com)

Nations League : la Francia si rialza - 2-0 al Belgio senza Theo e Fofana. Tris Turchia - Haaland lancia la Norvegia - Prosegue il programma della UEFA Nations 2024/25, seconda giornata della fase a gironi: oltre a Israele-Italia si giocano altre sette partite... (Calciomercato.com)