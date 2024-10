Lorenzo Musetti: “I fischi di Parigi mi hanno dato ancora più forza” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “La maglia azzurra mi ha aiutato a superare i miei limiti, voglio ringraziare Filippo per questa opportunità che mi ha regalato a Parigi. E i fischi di quel giorno mi hanno dato ancora più forza, facendomi giocare una delle partite più belle di quest’anno”. Queste le parole di Lorenzo Musetti, in collegamento video al Festival dello Sport di Trento: “Per fortuna di Filippo le sue scelte diventano ogni anno più ardue, con tutti i ragazzi che stanno crescendo. Non vorrei essere nella sua posizione quando si tratta di decidere. Io non vedo l’ora di tornare a Malaga, anche per fare il deejay della squadra. Con il sogno delle Finals di Torino”. Lorenzo Musetti: “I fischi di Parigi mi hanno dato ancora più forza” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “La maglia azzurra mi ha aiutato a superare i miei limiti, voglio ringraziare Filippo per questa opportunità che mi ha regalato a. E idi quel giorno mipiù, facendomi giocare una delle partite più belle di quest’anno”. Queste le parole di, in collegamento video al Festival dello Sport di Trento: “Per fortuna di Filippo le sue scelte diventano ogni anno più ardue, con tutti i ragazzi che stanno crescendo. Non vorrei essere nella sua posizione quando si tratta di decidere. Io non vedo l’ora di tornare a Malaga, anche per fare il deejay della squadra. Con il sogno delle Finals di Torino”.: “Idimipiù” SportFace.

