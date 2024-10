Thesocialpost.it - I migliori fornitori di luce e gas: la classifica di Altroconsumo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Scegliere il miglior fornitore die gas diventa sempre più complicato, soprattutto con la fine del mercato tutelato.ha condotto un’indagine per aiutare i consumatori a districarsi tra le varie offerte e servizi. Ha analizzato i contratti di 19, coprendo una vasta porzione della popolazione, e ha sottoposto un sondaggio a oltre 11.000 utenti.Leggi anche: Ryanair, ancora un guasto: spie accese sul Brindisi-Londra, aereo costretto a tornare indietro Iin? Octopus Energy, Sorgenia, Alperia e Dolomiti Energia. Questi operatori hanno ottenuto i punteggi più alti, grazie alla soddisfazione dei clienti per il servizio clienti, la trasparenza delle bollette e le condizioni contrattuali. Plenitude, per quanto riguarda i contratti, si è distinta con un punteggio molto alto, ma resta sotto i primi quattro.