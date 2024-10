Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Qualunquemente, Giovedi 10 Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)10sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera su SkyUno HD alle 21:15 puoi divertirti con, una commedia che vede Antonio Albanese nei panni di Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, Cetto decide di candidarsi a sindaco con l’obiettivo di difendere le sue proprietà dalla minaccia della legalità , offrendo una satira tagliente e ironica sul potere politico. Su SkyDue HD alle 21:15, invece, va in onda Il miglio verde, un dramma intenso tratto dal romanzo di Stephen King con Tom Hanks. Ambientato nel 1935, il film racconta la storia di un uomo di colore dotato di poteri curativi che viene condannato a morte per omicidio, suscitando domande profonde sulla giustizia e la redenzione.