Lazio, ripresi gli allenamenti a Formello: out Lazzari, Baroni aspetta il rientro di Gigot (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La vittoria in rimonta contro l’Empoli ha regalato entusiasmo alla Lazio che, archiviati i giorni di riposo concessi da Baroni, ha ripreso ad allenarsi a Formello. La sosta per le nazionali permetterà alla squadra biancoceleste di preparare nel modo migliore la prossima sfida di campionato, ovvero l’insidiosa trasferta sul campo della Juventus di Thiago Motta. Il tecnico dei capitolini, però, dovrà fare i conti con la pesante assenza di Lazzari che sarà fuori per circa un mese, a causa della lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra. Al momento i calciatori in lizza per sostituirlo sono Marusic e Patric che, tra campionato ed Europa League, saranno costretti a fare gli straordinari. In quest’ottica sarà quindi fondamentale il rientro a pieno regime di Gigot. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La vittoria in rimonta contro l’Empoli ha regalato entusiasmo allache, archiviati i giorni di riposo concessi da, ha ripreso ad allenarsi a. La sosta per le nazionali permetterà alla squadra biancoceleste di preparare nel modo migliore la prossima sfida di campionato, ovvero l’insidiosa trasferta sul campo della Juventus di Thiago Motta. Il tecnico dei capitolini, però, dovrà fare i conti con la pesante assenza diche sarà fuori per circa un mese, a causa della lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra. Al momento i calciatori in lizza per sostituirlo sono Marusic e Patric che, tra campionato ed Europa League, saranno costretti a fare gli straordinari. In quest’ottica sarà quindi fondamentale ila pieno regime di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio : squadra in campo a Formello - Baroni studia l’Empoli - Quella contro i toscani sarà l’ultima fatica dei biancocelesti prima della sosta e Marco Baroni sta studiando qualche cambiamento rispetto al match di Coppa. . Con il morale ancora alle stelle, dopo la convincente vittoria in Europa League contro il Nizza (la terza consecutiva dopo quelle con Dinamo Kiev e Torino), la Lazio ha ripreso ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato ... (Sportface.it)

Itaca 2024 al via a Formello : riflessioni su sanità - giustizia e futuro del Lazio - Giustizia, innovazione e ruolo degli enti locali Il 22 settembre, l’ultimo giorno dell’evento, sarà dedicato al tema della giustizia, con un focus sulla riforma del sistema carcerario. Un altro dibattito cruciale riguarderà il ruolo degli enti locali nello sviluppo territoriale. La manifestazione, che avrà luogo presso Palazzo Chigi in Piazza San Lorenzo, affronterà temi di rilevanza cruciale ... (Ilfaroonline.it)

Lazio : lavoro di scarico a Formello - ansia per le condizioni di Castellanos - Archiviata la vittoria contro il Verona, la Lazio non ha perso tempo ed è scesa in campo a Formello per la consueta seduta post partita. In campo soltanto i giocatori che non scesi in campo contro i gialloblu, mentre i titolari hanno effettuato un lavoro di scarico in palestra. . Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad esami specifici che daranno un quadro clinico più preciso ... (Sportface.it)