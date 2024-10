Intimidazione a Nino Cento: la solidarietà di Ripepi, coordinatore di AP Calabria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Esprimo la mia più sincera e convinta solidarietà a Nino Cento, coordinatore cittadino di Cittanova, per il vile atto intimidatorio che ha colpito lui e la cooperativa Zomaro Resort", a dichiararlo il coordinatore regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi."Nella notte, un Reggiotoday.it - Intimidazione a Nino Cento: la solidarietà di Ripepi, coordinatore di AP Calabria Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Esprimo la mia più sincera e convintacittadino di Cittanova, per il vile atto intimidatorio che ha colpito lui e la cooperativa Zomaro Resort", a dichiararlo ilregionale di Alternativa Popolare, Massimo."Nella notte, un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LAZIO - La società organizza "Health for Children", screening medico gratuito per i bambini - 'Health for Children'. È questo il titolo dell'evento promosso questa mattina dalla S.S. Lazio allo stadio Olimpico di Roma. "L'iniziativa - si legge in un comunicato -, fortemente voluta dalla Dott.s ... (napolimagazine.com)

LAZIO ORGANIZZA 'HEALTH FOR CHILDREN', SCREENING MEDICO GRATUITO PER BAMBINI - 'Health for Children'. È questo il titolo dell'evento promosso questa mattina dalla S.S. Lazio allo stadio Olimpico di Roma. "L'iniziativa - si ... (sportmediaset.mediaset.it)

Lazio, l'evento tra l'Olimpico e Formello "What's new in Football Medicine" - Un’altra iniziativa lodevole per il sociale. Il convegno intitolato “What’s new in Football Medicine” giunge alla terza edizione. Sfruttando la pausa del campionato - con ... (ilmessaggero.it)