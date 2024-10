Sport.quotidiano.net - L’Andrea Costa ai box: "La difesa deve migliorare"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Due partite contro avversari di alta classifica e due sconfitte, pur se arrivate in maniera diversa. Un bilancio certamente ingeneroso per un’Andreabattagliera sia ad Agrigento che domenica con Mestre, e che certamente avrebbe meritato qualcosina, in termini di punti in classifica. "Ad Agrigento avremo certamente meritato, stavolta ha ampiamente meritato Mestre che fatto una grande partita e ha condotto per tutta la gara – è l’analisi del tecnico Matteo Angori (foto) dopo la prova contro i veneti –. Sono stati molto bravi a punire ogni nostra scelta ma sono stati altrettanto bravi a trovare la giocata giusta ogni volta che provavamo a rientrare. La nostra squadra ha fatto dei grandissimi passi in avanti a livello offensivo, vedi le percentuali al tiro, e anche i 21 assist che sono segno di come abbiamo mosso bene la palla e preso buoni tiri.